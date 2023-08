Die Zahl männlicher Erzieher in deutschen Kindergärten hat sich binnen zehn Jahren verdreifacht. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, arbeiteten zum Stichtag 1. März 2022 knapp 53.500 Männer in der Kinderbetreuung. Zum selben Stichtag im Jahr 2012 waren dies erst 18.000. Da innerhalb dieses Zeitraumes allerdings auch die Zahl aller Erzieherinnen und Erzieher stieg, zog der Anteil von Männern nur etwas weniger stark an: Er hat sich innerhalb von zehn Jahren von 4,1 Prozent auf 7,9 Prozent fast verdoppelt.