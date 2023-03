In dem Punkt Bezahlung ist in den Kitas der Umfrage zufolge die wahrgenommene Diskrepanz zwischen der Nützlichkeit der Maßnahme und der bisher erfolgten Umsetzung besonders hoch. 96 Prozent der Kitaleitungen geben an, dass bessere Entlohnung hilfreich wäre, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, aber nur knapp neun Prozent sagen, das dies auch umgesetzt würde – ein Missverhältnis von gut 87 Prozent.

Diese Woche wird sich das unabhängig von besetzten Stellen und Krankenstand wieder auf die Kita-Öffnungszeiten auswirken. Die Gewerkschaften rufen im Tarifstreit des öffentlichen Diensts die Kita-Beschäftigten erneut zu Warnstreiks auf. Besonders Bayern und Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag betroffene, in vielen anderen Bundesländern wird am Donnerstag in den Kitas gestreikt.