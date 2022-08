In der Begründung zum Gesetzentwurf wird nun eine »stärkere Fokussierung auf die Weiterentwicklung der Qualität der Kindertagesbetreuung« betont. Neue Beitragssenkungen sollen damit nicht mehr umgesetzt werden können. Experten hatten in der Vergangenheit die Senkung von Kita-Gebühren auch für Gutverdiener in einigen Bundesländern kritisiert und gefordert, das Geld lieber in Qualität, insbesondere in mehr Personal, zu investieren.