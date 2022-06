Neben Personal fehlt es nach Einschätzung vieler Kita-Beschäftigter an Geld, und zwar für teils grundlegende Dinge. So sind die Kosten für eine »bildungsförderliche Raumgestaltung« in der Kita-Finanzierung nach Ansicht von rund zwei Drittel der Befragten nicht ausreichend berücksichtigt. Eine Befragte fasst es so zusammen: »Unsere Kita steht seit 1980. In all diesen Jahren wurde keinerlei Sanierung durchgeführt. [...] Wir leben eine Willkommenskultur und nehmen alle Familien ohne Bedenken bei uns auf. Aber durch unsere äußerliche Beschaffenheit (kaputte Fenster und Fassade, fehlender Sonnenschutz) werden Familien abgeschreckt, ihr Kind zu uns zu bringen.«