Die Zahl der Meldungen über Gewalt in Kitas ist in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen sprunghaft gestiegen. Wie die in Bielefeld erscheinende »Neue Westfälische« berichtete, haben sich die Zahlen zu körperlicher Gewalt, pädagogischem Fehlverhalten und sexueller Gewalt verdoppelt und teilweise sogar fast verdreifacht.