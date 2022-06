1. Keine Offiziere an die Tafel?

Der Personalmangel an Schulen war besonders groß, als wegen der Omikron-Welle viele Lehrkräfte zu Hause bleiben mussten. Am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching in Bayern bemühte sich die Schulleiterin um eine ungewöhnliche Lösung: Sie heuerte von März bis Juni angehende Offizierinnen und Offiziere von der nahegelegenen Universität der Bundeswehr in Neubiberg an, wie unter anderem die »taz« berichtete .

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bayern kritisiert das Vorgehen in einer Mitteilung scharf. Die Offiziersanwärter hätten sich im Unterricht auch als Militärangehörige vorgestellt und Auskunft zu ihrem Beruf gegeben. Dass Militärangehörige in Schulen auftreten, ist umstritten. Kritiker fürchten, die Soldatinnen und Soldaten könnten Minderjährige für den Dienst an der Waffe begeistern. Die Einzelheiten lesen Sie hier.

2. Den Schulleitungsposten attraktiver gestalten?

Es mangelt auch an Schulleitungen. Politik und Bildungsadministration müssten das Amt deshalb attraktiver gestalten, fordert die Wübben-Stiftung in einem Papier, das sie am heutigen Dienstag vorstellt. Dafür hat sie mehrere Studien ausgewertet . Bundesweit überlege jede fünfte Schulleitung, ihr Amt wieder aufzugeben. Viele der Wechselwilligen wollen sich beruflich weiterentwickeln, einer der Gründe ist aber auch die hohe Arbeitsbelastung. Mögliche Gegenmaßnahme: Für Verwaltungsaufgaben müsste zusätzliches Personal her.

Immer wieder berichten Schulleitungen etwa, dass sie Aufgaben des Sekretariats oder – im Zuge der Pandemie – eines »Coronamanagers« übernehmen. Zudem müssen sie damit umgehen, dass die Personaldecke insgesamt extrem dünn ist; manche Lehrerstelle kann nicht besetzt werden. »Es ist nicht möglich, eine Verlässlichkeit an den Grundschulen zu versprechen, wenn es so weitergeht«, mahnt René Mounajed, Vorsitzender des Schulleitungsverbandes Niedersachsen, im NDR . Er fordert eine »neue Ehrlichkeit«. Wie sich die Personalnot mancherorts praktisch auswirkt, ist in diesem Beitrag des Senders zu hören.

3. Lieber keine Teilzeitstellen mehr?

Fast 40 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland arbeiten Teilzeit, und es könnten künftig noch mehr werden. Wie das Deutsche Schulbarometer jüngst gezeigt hat (die Ergebnisse finden Sie hier), plant eine von acht befragten Lehrkräften, 13 Prozent, ihre Arbeitszeit im kommenden Schuljahr zu reduzieren. Das könnte auch daran liegen, dass sich fast die Hälfte der Befragten mental erschöpft fühlt. Der Kollege von der Süddeutschen Zeitung, Paul Munzinger, geht der Frage nach, ob der Staat die Teilzeitregeln strikter handhaben sollte. Zu dem lesenswerten Text bitte hier entlang.

Und sonst noch?