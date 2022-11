Das traditionelle Männerbild verliert in der jungen Generation an Einfluss, gleichzeitig zeigen mehr und mehr Jungen Sensibilität bei den Themen Körper und Psyche: Das ist einer der Befunde aus dem fünften »Deutschen Männergesundheitsbericht«, der am Donnerstag von der Stiftung Männergesundheit in Berlin vorgestellt wurde. Die Ergebnisse belegen, dass sich die Geschlechterrollen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen wandeln – so stark, dass die Herausgeber des Berichts Konsequenzen fürs Bildungssystem fordern.