»Gerade hier wird der ursprüngliche Gedanke konterkariert«, sagt Fickermann. Der Königsteiner Schlüssel verhindere, dass die Förderung dort ankomme, wo die Bildungsbenachteiligung am größten sei und die Gelder am dringendsten benötigt würden. Die Mittel kämen vielmehr überproportional denjenigen Ländern zugute, die ohnehin privilegiert seien. Das Autorenteam macht dies an vier Beispielen fest:

500 Millionen Euro stellte der Bund während der Pandemie zur Verfügung, um bedürftige Schülerinnen und Schüler mit Leih-Laptops auszustatten. Bezogen auf Kinder in Hartz IV-Familien erhielt Bremen pro Kind 228 Euro. Bayern, wo Kinderarmut deutlich weniger verbreitet ist, kam auf 910 Euro. »Diese Ungleichheit ist durch nichts zu rechtfertigen«, sagt Fickermann.

Oder das knapp zwei Milliarden Euro umfassende Programm »Aufholen nach Corona« : Rechne man die Summe auf die knapp elf Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland um, stünden pro Kind im Schnitt 119 Euro zur Verfügung, um Lerndefizite aufzufangen. Die Unterschiede von Land zu Land lägen jedoch bei bis zu 25 Euro.

Der Bund unterstützt die Bundesländer auch beim Ausbau der Ganztagsschulen. Ab 2026 greift der Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf eine Betreuung bis in den Nachmittag. Für die Sechs- bis unter Zehnjährigen bekommt Bremen 128 Euro pro Kind, Baden-Württemberg 653 Euro.

Das Bundesprogramm »Schule macht stark« soll Chancengerechtigkeit fördern und Schulen in sozial schwierigen Lagen unterstützen. Von den 198 Schulen, die daran teilnehmen dürfen, stammen aufgrund der Verteilung über den Königsteiner Schlüssel nur 16 aus den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Aus Baden-Württemberg nehmen 26, aus Bayern 31 Schulen teil.

Der Anteil an Schulen in sozial schwierigen Lagen sei in den Stadtstaaten – anders als im Süden Deutschlands – überdurchschnittlich hoch, sagt Fickermann. Aber solche Fakten würden bei der Unterstützung der Länder durch den Bund bisher nicht berücksichtigt. Ein grober Fehler, findet der Forscher.