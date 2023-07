Elternumfrage zur Rolle der Schule »Unser Bildungssystem steckt in einer dramatischen Vertrauenskrise«

Deutlich werden auch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Bewertung der Schulfächer: »Mit Blick auf die Zukunft stecken wir, was Geschlechterstereotype angeht, leider noch in der Vergangenheit fest«, analysieren die Autorinnen der Körber-Stiftung. Eltern von Mädchen befürworten etwa deutlich häufiger den Gesundheitsbereich oder Soziales und Pädagogik als mögliche Berufsfelder für ihre Töchter. Eltern von Jungen hingegen bevorzugten Berufe in den Feldern Technik, Programmieren, Elektro und Maschinen­bau.