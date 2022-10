Während in ihrem Heimatland Krieg herrscht, müssen sie sich im deutschen Schulalltag einrichten: 193.141 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges an den Schulen in Deutschland aufgenommen worden. Das waren 2242 mehr als in der Vorwoche, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) mitteilte.