Die Zahl der Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, die an deutschen Schulen aufgenommen werden, nähert sich gut vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs der 150.000er Marke. In der vergangenen Woche waren 146.321 geflüchtete Kinder und Jugendliche an Schulen angemeldet, teilte die Kultusministerkonferenz mit .