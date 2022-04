Viele der Menschen wollten eigentlich so schnell wie möglich in ihre Heimat zurück. »Zum Beispiel werden viele ukrainische Kinder, die jetzt bei uns in Deutschland sind, immer noch per Homeschooling aus ihrer Heimat unterrichtet – das alleine schon zeigt den Willen zur Rückkehr«, sagte der SPD-Politiker. Doch der Krieg erlaube vielen auf absehbare Zeit keine sichere Rückkehr. Wichtig sei daher, dass die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine »Deutsch als Bildungssprache« lernten, sagte CDU-Bildungspolitikerin Prien.

Mehrere Bundesländer haben deshalb damit begonnen, ukrainische Lehrkräfte einzustellen. So haben am Mittwoch die ersten drei Lehrerinnen ihre Arbeitsverträge in Sachsen-Anhalt unterschrieben. Sie sollen Kinder und Jugendliche zunächst in speziellen Ankunftsklassen unterrichten. Und in Schleswig-Holstein hatte die erste ukrainische Lehrerin ihren Dienst sogar schon Ende März angetreten: Sie ist jetzt Teil des Kollegiums an der Gemeinschaftsschule Harksheide in Norderstedt.