Laurent ist hochbegabt und hat einen IQ von mehr als 145. Seit seiner Kindheit durchläuft er im Schnelltempo alle Schulen. Im Alter von sechs Jahren verließ er die Grundschule, mit acht Jahren hatte er sein Abitur in der Tasche. Seinen Bachelor hat er in Windeseile gemacht, ebenfalls in Antwerpen. Danach studierte er zunächst Elektrotechnik in Eindhoven in den Niederlanden.