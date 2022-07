Laurent ist hochbegabt und hat einen IQ von mehr als 145. Er sammelt Auszeichnungen wie gleichaltrige Kinder Fußballbilder: Schon seinen Bachelor hatte er in Windeseile gemacht, ebenfalls in Antwerpen und ebenfalls »mit höchstem Lob«. Mit acht Jahren hatte Laurent sein Abitur in der Tasche. Danach studierte er zunächst Elektrotechnik in Eindhoven in den Niederlanden.