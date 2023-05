In Sachsen-Anhalt wurden Abiturthemen im Fach Geschichte vorab in Chats veröffentlicht. Das Bildungsministerium will jetzt zügig ermitteln, wie es dazu kommen konnte. »Wir versuchen alles rauszukriegen, was rauszukriegen ist«, sagte ein Sprecher von Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Montag. Man gehe aktuell nicht von einem Hackerangriff aus, wahrscheinlich liege »menschliches Versagen« vor.