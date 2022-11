In der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten« wies Meidinger auf die schlechten Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und Lehrern hin. »Lehrer unterrichten in Deutschland tatsächlich oft wie am Fließband.« Er fügte an: »Sie müssen in großen Klassen unter hoher Arbeitsbelastung wie automatisiert ihr Programm runterspulen – Hauptsache, die Stunde hat stattgefunden.« Es fehle zu oft die Zeit, auch mal zu reflektieren oder sich etwas Neues auszudenken.