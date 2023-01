Wochenende ist Korrekturzeit, auch dieses Mal. Und in den Pausen in der Schule? Erledige ich weitere liegen gebliebene Tätigkeiten: Ich spreche mit einer Kollegin über die Schulentwicklung, mit einer anderen über die Probleme eines Schülers. Schließlich ein Gespräch mit einer Freundin. In jedem dieser Gespräche geht es an irgendeiner Stelle um den momentanen Lehreralltag, der geprägt ist von den Coronajahren – ein stetiges Balancieren auf der Belastungsgrenze. Viele haben sie längst überschritten: keine Schule ohne langfristige Ausfälle, wegen Überarbeitung, Burn-out, Depressionen.