Die Zeiten, als in ihrem Bundesland Lehrkräfte wegen eines Überangebots an Personal zeitweilig zwangsweise in Teilzeit geschickt wurden, sind längst vorbei. In Mecklenburg-Vorpommern scheiden den Angaben zufolge bis zum Jahr 2030 etwa 7000 der aktuell rund 12.600 Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen altersbedingt aus dem Schuldienst aus.

Für das laufende Schuljahr wurden 967 Pädagogen eingestellt. »Das waren mehr als ausgeschieden sind«, betonte Oldenburg. Doch der Bedarf sei wegen wachsender Schülerzahlen, auch in Folge der Zuwanderung ukrainischer Kinder, spürbar gewachsen.

Der in allen Bereichen zu verzeichnende Fachkräftemangel mache zudem um die Schulen keinen Bogen, sagte die Ministerin. Auf die Anfang April im Nordosten ausgeschriebenen 797 Lehrerstellen für Mecklenburg-Vorpommern hätten sich bislang knapp 600 Bewerber gemeldet – zu wenig. Die Lehrergewinnung sei eine schwierige Aufgabe, »weil auch viele andere Bundesländer in Größenordnungen Lehrkräfte suchen«, erklärte Oldenburg.