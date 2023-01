In Bezug auf das eigene Kind geht aber nur ein Drittel der Befragten laut Forsa davon aus, dass sich der Lehrkräftemangel negativ auf die Schulnoten ihres Kindes auswirken wird. Ende Januar und Anfang Februar werden in den Bundesländern die Halbjahreszeugnisse verteilt.

Mehrheit gegen Reduzierung von Lern- und Prüfungsinhalten

Als kurzfristige Maßnahmen gegen den Mangel an Lehrkräften sind in den Bundesländern verschiedene Überlegungen in der Diskussion. Sie kämen bei den Eltern allerdings unterschiedlich an: Drei Viertel der Befragten befürworten die Einstellung von Quereinsteigern und Lehramtsstudierenden. Nur gut vier von zehn Befragten finden verstärkte digitale Angebote wie Lernvideos zum Selbstlernen sinnvoll.