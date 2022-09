Rund ein Drittel der Lehrkräfte in Sachsen arbeitet in Teilzeit. Ihr oberster Dienstherr, Kultusminister Christian Piwarz (CDU), hat sich nun mit einer Bitte an sie gewandt: »Ich hoffe, dass sich möglichst viele dafür entscheiden, vielleicht zwei, drei oder auch vier Stunden pro Woche mehr zu unterrichten«, sagte er in einem Interview mit der »Leipziger Volkszeitung« (LVZ). So solle der Unterrichtsausfall im Freistaat bekämpft werden. Würden alle 10.000 Teilzeitkräfte voll arbeiten, entspräche das 2500 Stellen, rechnete Piwarz vor.