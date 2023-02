Um den massiven Lehrkräftemangel abzufedern, will Sachsen verstärkt auf Pädagoginnen und Pädagogen aus der Ukraine setzen. »Wir wollen ihnen eine berufliche Perspektive in Sachsen eröffnen und bieten ihnen an, ab dem neuen Schuljahr dauerhaft an unseren Schulen tätig zu sein«, kündigte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) in der »Leipziger Volkszeitung« an. Angesichts der derzeitigen Probleme, ausreichend Lehrkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden, »käme dies natürlich auch der Absicherung des Unterrichts zugute«, sagte er.