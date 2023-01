In der Diskussion gebe es »keine Tabus«

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), die Berliner Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD), bedankte sich bei der SWK. Man werde sich auf die »fundierten wissenschaftlichen Einschätzungen stützen und dann wohlüberlegt handeln«, kündigte sie an. Es sei ein »großer Spagat«. Sie müsse sowohl dem Recht der Kinder auf Bildung gerecht werden, aber habe auch die »Fürsorgepflicht für die Lehrkräfte«.

Die Vertreter von Hamburg und Hessen, Ties Rabe (SPD) und Alexander Lorz (CDU), begrüßten beide, dass es in der Diskussion »keine Tabus« gebe. Lorz sagte, das gelte auch für die Frage, ob der Anspruch auf Teilzeit zukünftig begrenzt werden könnte, zumindest bei neuen Verträgen. Er habe durch die vorgeschlagenen Maßnahmen »einiges an Bestätigung bekommen, einiges an Hausaufgaben und einiges an guten Ideen für die Zukunft«.