Angesichts hoher Unterrichtsausfälle durch fehlende Lehrerinnen und Lehrer in fast allen Bundesländern hatte in den vergangenen Wochen unter anderem der thüringische Bildungsminister Helmut Holter angeregt, die bundesweite Lehramtsausbildung umzukrempeln: Er will über den Verzicht auf verpflichtende Uniabschlüsse und das verpflichtende duale Studium diskutieren, um die Lücken in den Lehrerzimmern zu schließen.