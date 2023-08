Eine umstrittene Werbekampagne des Kultusministeriums Baden-Württemberg für einen Quereinstieg in den Lehrerberuf hat sich wider Erwarten als erfolgreich erwiesen. Mehr als 32.000 Menschen haben einen Monat nach Beginn der Aktion, die von Verbänden und Gewerkschaften scharf kritisiert worden war, von der Website der Kampagne aus auf das Einstellungsportal der Landesregierung zugegriffen. Insgesamt klickten nach Angaben des Kultusministeriums in diesem Zeitraum rund 60.000 Menschen die Seite der Kampagne an.