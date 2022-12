Die Bewegung hat in der Vergangenheit immer wieder Universitätsgebäude in ganz Deutschland und im europäischen Ausland besetzt, unter anderem an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und im niederländischen Eindhoven. In Barcelona erwirkte der Protest, dass Studierende ab 2024 verpflichtend einen Kurs belegen sollen, der sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt. Das berichtet der »Guardian« .