Schulbücher und Übungshefte sollten für alle Schulkinder in Deutschland kostenlos sein, findet die Initiative Nachrichtenaufklärung. Damit weist sie auf ein vernachlässigtes Problem hin: In vier Bundesländern sei die Lernmittelfreiheit bereits abgeschafft, hier gebe es gar keine kostenlosen Schulbücher mehr. In den anderen Bundesländern steige der wirtschaftliche Druck, die Mittel für Schulbücher und Co. ebenfalls zu kürzen.