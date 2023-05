Das Ministerium weist diesen Vorwurf zurück: »In Schleswig-Holstein gibt es ein gutes Miteinander von öffentlichen und privaten Schulen«, sagte Sprecher David Ermes. Unterricht in der Schule müsse nach dem Schulgesetz grundsätzlich in Präsenz erteilt werden. »Onlineunterricht ist nur ganz ausnahmsweise bei besonderen Bedarfsfällen zulässig und darf keinesfalls als Regelfall stattfinden, wie es in der Freien Dorfschule praktiziert wird.« Die Pflicht zum Präsenzunterricht gelte auch für Ersatzschulen.

Die Schulleitung räumt hier durchaus Fehler ein. Die Schule erkenne an, dass die Dokumentation unterschiedlicher Lernsettings für die Behörden nicht verständlich gewesen sei. »Das wollen wir ändern«, sagte Buchholz. Zum Konzept der Privatschule gehören unter anderem Digitales Lernen und Lernen an außerschulischen Orten.