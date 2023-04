Die Verfasserinnen und Verfasser des Briefes schlagen eine Reihe von Maßnahmen vor, um die Situation zu verbessern.

Die Arbeits- und Betreuungsverhältnisse müssten verändert werden: Professorinnen und Professoren sind Vorgesetzte ihrer Studierenden, Doktoranden oder Postdocs. Zugleich betreuen und begutachten sie ihre Arbeiten. So werde für eine totale Abhängigkeit der Nachwuchswissenschaftler gesorgt.

Kontrollmechanismen gegen Machtmissbrauch müssten effizienter gestaltet werden.

Betroffenen müsse deutlich gemacht werden, wo sie Hilfe bekommen können.

Wichtig wären unabhängige, besonders qualifizierte Instanzen außerhalb der eigenen Universität.

Zuletzt sorgten Fälle von Machtmissbrauch an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen sowie an der Uni Köln für Schlagzeilen. Auch an Forschungsinstituten kommt es immer wieder zu Machtmissbrauch. Zahlreiche Fälle an Max-Planck-Instituten wurden in den vergangenen Jahren in die Öffentlichkeit getragen.