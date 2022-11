Daher könne die Äußerung als Leugnen von NS-Verbrechen gewertet werden – entsprechende Aussagen seien daher erlaubt, das Statement »#Marie Leugnet NS-Verbrechen« mithin nicht zu beanstanden. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass Vollbrecht selbst später öffentlich erklärt hatte, dass sie den Opferstatus von Transpersonen im Nationalsozialismus nicht habe in Abrede stellen wollen.

Vollbrecht müsse dabei »einprägsame, auch starke Formulierungen« ihrer Kritikerinnen und Kritiker ertragen, entschied die 28. Zivilkammer des Landgerichts Köln am Mittwoch: »Hinzunehmen sind auch Äußerungen, die in scharfer und abwertender Kritik bestehen, mit übersteigerter Polemik vorgetragen werden oder in ironischer Weise formuliert sind«. Die Äußerungen über sie seien zwar provokant und durchaus plakativ, Vollbrecht habe sich »durch ihre Tweets jedoch selbst in der Öffentlichkeit äußerst plakativ und provokant zu Wort gemeldet«, heißt es in dem Urteil.