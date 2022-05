Der Plagiatsexperte und Buchautor Jochen Zenthöfer will nun auf zahlreiche Plagiate in Hubers Doktorarbeit gestoßen sein, wie die »Bild am Sonntag« berichtete. Demnach finden sich laut Zenthöfer bereits auf den ersten 26 Seiten von Hubers Dissertation insgesamt 25 Zitate ohne oder mit falscher Quellenangabe. »Mit dieser Arbeit hätte Herr Huber nicht promoviert werden dürfen. Hier liegen eklatante Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis vor, die die Ludwig-Maximilians-Universität München nun aufarbeiten muss«, wird Zenthöfer in der »BamS« zitiert.