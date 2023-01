»Als Plagiate zu werten«

Es gebe insbesondere in einem Kapitel »mehrfach ungekennzeichnete Übernahmen oder Aneignungen fremden Gedankenguts«, konstatiert die Kommission. Daneben seien »eine Reihe von Blindzitaten und ungeprüft übernommenen Literaturangaben« festgestellt worden, »die nach geltender Rechtsprechung ebenfalls als Plagiate zu werten sind«.

Man habe jedoch »den Vorwürfen in den Verdachtsanzeigen der beiden Plagiatssucher nicht in allen Punkten folgen« können, teilte die Universität am Freitag mit . Zeitgleich veröffentlichte sie »im Interesse einer möglichst transparenten Darstellung« den 15-seitigen Beschluss der Kommission auch im Wortlaut .