Im Streit mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber äußert sich die renommierte Archäologin Nicole Boivin jetzt per offenem Brief – und fordert eine schärfere Kontrolle der Max-Planck-Gesellschaft (MPG). Boivin kritisiert in einem Schreiben an Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) mangelnde Aufsicht durch Bund und Länder: »Es scheint keine wirksame Aufsicht über die Verfahren der Gesellschaft oder die Einhaltung der Vorschriften zu geben.«