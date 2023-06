Demnach berichtet mehr als die Hälfte aller Postdocs (55 Prozent) davon, leichte depressive Symptome zu haben, und knapp die Hälfte berichtet von leichten Angstzuständen. Mehr als 20 Prozent der Postdocs zeigen Anzeichen einer mittelschweren bis schweren klinischen Depression – das ist fast dreimal so hoch wie in der gleichaltrigen Allgemeinbevölkerung in Deutschland.