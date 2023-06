Kampagne in Mecklenburg-Vorpommern Bildungsministerin Oldenburg dankt Lehrern auf Plakaten und Postkarten

Lehrerinnen und Lehrer gibt es kaum auf dem Arbeitsmarkt. Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg will Menschen in diesem Beruf halten – und investiert deshalb nun in eine Dankeskampagne.