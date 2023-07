Notendurchschnitt von 4,2 Mathe-Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern bekommen einen Punkt geschenkt

Die Aufgaben waren so schwer, dass ein Großteil der Prüflinge durchfiel: Mathe-Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern erhalten in diesem Jahr automatisch einen Punkt mehr.