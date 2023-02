Vom kommenden Schuljahr an gewährt Mecklenburg-Vorpommern neuen Lehrkräften einen finanziellen Bonus, die eine besonders schwer zu besetzende Stelle an einer regionalen Schule im ländlichen Raum antreten. Der Zuschuss beträgt monatlich 424,25 Euro brutto für vier Jahre, wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Montag in Schwerin sagte. Dies entspreche zehn Prozent des Grundgehaltes.