Die Ampelregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart, die Förderung der Sprach-Kitas fortzusetzen. Die Ankündigung, das Programm zu stoppen, war in den Ländern auf massive Kritik gestoßen. In einer gemeinsamen Erklärung appellierten die Jugend- und Familienministerien an die Bundesregierung, die Entscheidung vor dem Hintergrund der Coronapandemie und der vielen Geflüchteten aus der Ukraine zurückzunehmen.

»In der derzeitigen Situation muss die Sprachförderung von Kindern ein zentrales Anliegen auch der Bundespolitik sein«, heißt es in der Erklärung, die Berlin als vorsitzendes Land der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) veröffentlichte. »Hier den Rotstift anzusetzen, ist auch für die vielen Beschäftigten in den Kitas eine Entwertung ihrer bisher geleisteten Arbeit«, so die Minister. Der Schritt verschärfe zudem die ohnehin angespannte Personalsituation in Kindertageseinrichtungen, er sei »unverständlich und fahrlässig«.