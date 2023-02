In regulären Studiengängen in EU-Ländern gelten für Studierende aus Deutschland dabei die gleichen Voraussetzungen und Studiengebühren wie für einheimische Studierende. Etwa die Hälfte derjenigen, die im Ausland studieren, sind in solchen regulären Medizinstudiengängen des Gastlandes eingeschrieben.

27.000 Euro pro Jahr an Privat-Uni in Österreich

Das beliebteste Land ist demnach Österreich. Rund 2500 Menschen aus Deutschland studieren im Nachbarland Medizin. Wer an einer der vier staatlichen Universitäten unterkommt, zahlt keine Studiengebühren, muss allerdings einen obligatorischen Aufnahmetest bestehen. Die teuerste Hochschule findet sich ebenfalls in Österreich: An der Danube Private University zahlen Studierende laut CHE-Auswertung 27.000 Euro pro Studienjahr.