Erwünscht aber offenbar nicht zwingend: Sparsamkeit

In einigen Bundesländern müssen Eltern unter anderem die Schulbücher kaufen, in anderen hingegen – wie in Schleswig-Holstein – gilt Lehrmittelfreiheit. Geld für regulär eingesetzte Schulbücher fällt also in der Regel nicht an – unter Umständen aber für Vieles andere. In dem 33-seitigen Antwort-Schreiben der Kieler Landesregierung wird deutlich, dass Schulen teils viel Freiraum haben, wenn sie finanzielle Beiträge von Eltern fordern.

So sind Schulen dem Papier zufolge etwa angehalten, »den didaktischen Nutzen von Arbeitsmaterialien, die sie in Ergänzung zu den mit Mitteln des Schulträgers zur Verfügung gestellten Lehr- und Lernmitteln einsetzen möchten, auch vor dem Hintergrund der Sparsamkeit zu beurteilen«. Hier seien »strenge Maßstäbe anzulegen«. Wie teuer das Material höchstens sein darf, ist nicht festgelegt.