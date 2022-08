Demnach waren in der vergangenen Woche 163.253 ukrainische Schülerinnen und Schüler angemeldet, 3650 mehr als in der Woche davor. Die Zahlen werden von den Bundesländern wöchentlich an die KMK gemeldet. Seit Beginn des Kriegs im Februar sind die Zahlen kontinuierlich gestiegen.