Wichtigstes Ergebnis: Der »Zukunftsvertrag Studium und Lehre« wird verlängert und dynamisiert, wie es die Ampel im Koalitionsvertrag versprochen hatte. Bund und Länder einigten sich darauf, dass die Hochschulen von 2023 bis 2027 jährlich drei Prozent der Mittel zusätzlich erhalten sollten. Eine Ausnahme: 2025, da gibt es nur 1,5 Prozent – was zeigt, wie sehr Bund und Länder in den Verhandlungen miteinander gerungen haben müssen. Und knüpfte die Ankündigung an den Appell an die Hochschulen, dieses zusätzliche Geld für Dauerstellen zu nutzen – und »für eine Erhöhung des Frauenanteils in der Wissenschaft«, sagte Stark-Watzinger. Das sei ihr »sehr wichtig«.