Es sei schön, wenn Teddy all diese besonderen Fähigkeiten habe, aber er sehe es so: »Ich kann lesen, aber meine Freunde können schneller rennen.« So hätten eben alle verschiedene Talente. Sie wolle, dass ihr Sohn sich diese Haltung möglichst lange bewahre, sagte die Mutter der »Times«. »Alles, was wir uns für Teddy wünschen, ist, dass er ein anständiger Mensch wird und ein glückliches Leben hat. Das ist wohl das, was sich alle Eltern wünschen.«