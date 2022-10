Methodisch waren die Fachleute nach eigenen Angaben so vorgegangen: Um die Zahl der fehlenden Kitaplätze in allen Bundesländern zu ermitteln, wurden amtliche Statistiken von Bund und Ländern ausgewertet. Daraus ermittelten die Fachleute die Betreuungsquoten im Jahr 2021, also wie viele Familien ihre Kinder in Kitas gaben. Diese Quote wurden dann mit dem Anteil der Eltern abgeglichen, die 2021 in der Kinderbetreuungsstudie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) angaben, einen Kitaplatz zu benötigen, also Betreuungsbedarf äußerten.