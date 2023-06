In dem konkreten Fall hatte eine damals 13-Jährige demnach während der Coronapandemie am Online-Unterricht teilgenommen und war hingefallen, als sie ein Buch holen wollte. Dabei verletzte sie sich im Gesicht. In der Folge war es um die Frage gegangen, wer die daraus entstandenen Kosten, unter anderem für den Arzt, übernehme, so eine Sprecherin.