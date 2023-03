Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hält an einer umstrittenen Abi-Pflichtlektüre für berufliche Gymnasien fest. Eine Ulmer Lehrerin hatte sich geweigert, den Roman »Tauben im Gras« von Wolfgang Koeppen aus dem Jahr 1951 wegen rassistischen Vokabulars im Unterricht zu behandeln. Schopper sagt in der »Südwest Presse« : »Es geht darum, deutlich zu machen, wie Rassismus Gesellschaften prägt: damals in den 50er-Jahren, als der Roman entstanden ist, aber auch heute. Das zu behandeln, finde ich sehr wichtig.«