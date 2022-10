In den Kitas hat sich die Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren im Vergleich zum Vorjahr auf 838.700 erhöht. Das war ein Plus von 3,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. So besuchen nun – Stand März – 35,5 Prozent der unter Dreijährigen in Deutschland eine Kindertagesstätte. Im vergangenen Jahr waren es noch 34,4 Prozent.