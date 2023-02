Wie wichtig ist jungen Menschen fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit? Was interessiert sie besonders, und wo gibt es Wissenslücken? In einer groß angelegten Jugendstudie, die an diesem Dienstag vorgestellt wurde , geht die Universität Bielefeld diesen Fragen nach. Defizite zeigen sich demnach unter anderem in Bezug auf das vorhandene historische Faktenwissen: