Bundesländer-Vergleich Bis zu zwei Drittel der Studiengänge haben einen Numerus clausus

In Stadtstaaten sind die Hürden für Studienanfänger besonders hoch: In Hamburg sind die meisten Studiengänge mit einem Numerus Clausus belegt. In Mecklenburg-Vorpommern ist es nur knapp jeder Fünfte.