Auch an einer Gesamtschule in Bonn-Kessenich gab es am Mittwoch einen Einsatz von Beamten. Die Polizei teilte mit , dass es am Vormittag eine automatische Lautsprecherdurchsage gegeben habe, die auf die Alarmsituation hinwies. Die Schülerinnen und Schüler hätten sich daraufhin mit ihren Lehrkräften in den Klassenräumen eingeschlossen und sich unter den Tischen versteckt, berichteten mehrere Medien.