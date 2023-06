Armut entscheidend für Bildungserfolg

Armut ist ein entscheidender Faktor für den Bildungserfolg. »Studien und kommunale Bildungsberichte zeigen immer wieder, dass mit steigendem Anteil armer Kinder an einer Schule oder in einer Nachbarschaft die Bildungsergebnisse an diesen Schulen schlechter sind«, sagt Bildungsforscher Helbig. In der Folge besuchten im Schnitt deutlich weniger Kinder, die in diesen Grundschulen lernten, später ein Gymnasium, sie erzielten in Leistungstests niedrigere Kompetenzwerte und erreichten im Schnitt niedrigere Bildungsabschlüsse. »Es liegt daher nahe, vor allem diese Schulen zu unterstützen«, sagt Marcel Helbig.